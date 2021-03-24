24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: A Milli Takım lider başladı! İşte 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu...
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda karşısında 4-2'lik skorla zaferle ayrılan A Milli Takım'ımız, grup lideri olarak başladı. İşte G Grubu'nda puan durumu ve millilerin maç fikstürü...
G Grubu puan durumu
1- Türkiye / 3 puan
2- Hollanda / 0 puan
3- Norvenç / 0 puan (1 maçı eksik)
4- Letonya / 0 puan (1 maçı eksik)
5- Cebelitarık / 0 puan (1 maçı eksik)
6- Karadağ / 0 puan (1 maçı eksik)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:
24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda
27 Mart 2021: Norveç-Türkiye
30 Mart 2021: Türkiye-Letonya
1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ
4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye
7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye
8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç
11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye
13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık
16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye
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