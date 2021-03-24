24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım lider başladı! İşte 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu...

Milliler lider başladı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında karşısında 4-2'lik skorla zaferle ayrılan 'ımız, grup lideri olarak başladı. İşte G Grubu'nda puan durumu ve millilerin maç fikstürü...

G Grubu puan durumu

1- / 3 puan

2- / 0 puan

3- / 0 puan (1 maçı eksik)

4- / 0 puan (1 maçı eksik)

5- / 0 puan (1 maçı eksik)

6- / 0 puan (1 maçı eksik)

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda

27 Mart 2021: -Türkiye

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

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