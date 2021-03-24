24 Mart 2021, Çarşamba
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Türkiye-Hollanda maçında Okay Yokuşlu'dan kritik müdahale! Topu çizgiden çıkardı
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında durum 2-0 lehimizeyken, Okay Yokuşlu topu çizgiden çıkardı ve farkın kapanmasını önledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımı'mız, ilk karşılaşmasında Hollanda'yı konuk etti.
Ay-Yıldızlılar, Burak Yılmaz'ın attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatırken, 45. dakikada Okay Yokuşlu Hollanda'nın mutlak golünü çizgiden çıkardı ve farkın kapanmasını önledi.
İşte o pozisyon:
*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
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