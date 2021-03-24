24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye-Hollanda maçında Okay Yokuşlu'dan kritik müdahale! Topu çizgiden çıkardı

Milli yıldızdan kritik müdahale! Topu çizgiden çıkardı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında , 'yı konuk etti. Mücadelenin 45. dakikasında durum 2-0 lehimizeyken, topu çizgiden çıkardı ve farkın kapanmasını önledi.

'nda yer alan 'mız, ilk karşılaşmasında 'yı konuk etti.

Ay-Yıldızlılar, 'ın attığı gollerle mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde kapatırken, 45. dakikada Hollanda'nın mutlak golünü çizgiden çıkardı ve farkın kapanmasını önledi.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.

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