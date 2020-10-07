Almanya 3-3 Türkiye | MAÇ SONUCU
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi özel maçta karşılaştığı Almanya ile 3-3 berabere kaldı. Almanların golleri Draxler, Neuhaus ve Waldschmidt'ten gelirken, millilerimizin gollerini Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karaman kaydetti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanacak maçlar öncesi özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi. Köln'de bulunan RheinEnergie Stadı'nda oynanan mücadelede Ay-Yıldızlılar, rakibiyle 3-3 berabere kaldı..
Almanya'nın gollerini 45+1. dakikada Julian Draxler, 58. dakikada Florian Neuhaus ve 81. dakikada Luca Waldschmidt kaydederken, milli takımımızın golleri 49. dakikada Ozan Tufan, 67. dakikada Efecan Karaca ve 90+4. dakikada Kenan Karaman'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada sağ kanatan ceza sahasının hemen gerisinde Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü. Efecan'ın gelişine çok sert vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha savunmada kaldı.
19. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
45+1'inci dakikada Havertz'in ara pası ile sol çaprazda topla buluşan Draxler ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un yanından ağlara yolladı: 1-0.
İlk yarı Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
49'uncu dakikada Kaan Ayhan'nın pası ile ceza yayı bölgesinde topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı çektikten sonra sağ ayağının içi ile düzgün bir vuruş yaparak skoru eşitledi: 1-1.
58'inci dakikada ceza sahasına sokulan Havertz'ın pası ile penaltı noktasında topla buluşan Neuhaus, yerden vuruşu ile fileleri sarstı: 2-1.
67'nci dakikada yaptığı baskı ile Neuhaus'dan topu çalan Efecan Karaca, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Leno'yu avladı ve yeniden maça beraberliği getirdi: 2-2.
81'inci dakikada sol kanattan gelişen Almanya atağında Gosens ortasını penaltı noktasına doğru kesti. Savunmadan seken topu önünde bulan Waldschmidt yaptığı düzgün vuruşla takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2.
87'nci dakikada Kenan Karaman'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
90+4'üncü dakikada Almanya ceza sahası yayının çevresinde bulunan Cengiz Ünder, ortasını ceza sahası içi sol tarafına doğru gönderdi. Topla buluşan Abdülkadir Ömür, pasını bekletmeden penaltı noktasındaki Kenan Karaman'a aktardı. Bu oyuncunun yaptığı vuruş ağları sarstı: 3-3.
Müsabaka 3-3'lük eşitlikle son buldu.
GURBETÇİLERDEN MİLLİ TAKIMA DESTEK
Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB) kararıyla 300 seyircinin katılımıyla oynanan müsabakada, bu 300 kişinin arasında yer alan bir grup gurbetçi taraftar, ay yıldızlılara maç boyunca destek verdi. Az sayıda bulunan Türk seyirciler, yaptıkları tezahüratlarla milli takımı yalnız bırakmadı.
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