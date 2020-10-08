08 Ekim 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Joachim Löw'den Türkiye yorumu!
A Milli Takım'ımızın Almanya ile deplasmanda yaptığı ve gol düellosu tadında geçen 3-3'lük maç sonrası röportaj veren Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, nefes kesen karşılaşma ve milli takımımız hakkında konuştu.
Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya mücadelesi öncesi Almanya'yla özel maçta karşılaşan A Milli Takım'ımızı değerlendiren Löw "Çok keyifli bir maç oynandı. İki takım da çok oyuncu değiştirdi. 6 güzel gol izledik. Bizim açımızdan uzatmalarda yediğimiz golle berabere kalmak hayal kırıklığı oldu. Türkiye'yi iyi buldum. 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama