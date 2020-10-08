Joachim Löw'den Türkiye yorumu!

A Milli Takım'ımızın Almanya ile deplasmanda yaptığı ve gol düellosu tadında geçen 3-3'lük maç sonrası röportaj veren Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, nefes kesen karşılaşma ve milli takımımız hakkında konuştu.

Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya mücadelesi öncesi Almanya'yla özel maçta karşılaşan A Milli Takım'ımızı değerlendiren Löw "Çok keyifli bir maç oynandı. İki takım da çok oyuncu değiştirdi. 6 güzel gol izledik. Bizim açımızdan uzatmalarda yediğimiz golle berabere kalmak hayal kırıklığı oldu. Türkiye'yi iyi buldum. 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.

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