08 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Joachim Löw'den Türkiye yorumu!

Joachim Löw'den Türkiye yorumu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

A 'ımızın ile deplasmanda yaptığı ve gol düellosu tadında geçen 3-3'lük maç sonrası röportaj veren Almanya Teknik Direktörü , nefes kesen karşılaşma ve milli takımımız hakkında konuştu.

'nde oynayacağı mücadelesi öncesi 'yla özel maçta karşılaşan A 'ımızı değerlendiren Löw "Çok keyifli bir maç oynandı. İki takım da çok oyuncu değiştirdi. 6 güzel gol izledik. Bizim açımızdan uzatmalarda yediğimiz golle berabere kalmak hayal kırıklığı oldu. 'yi iyi buldum. 2-3 senede kendini çok geliştirdi, çok iyi bir milli takım olmuş. Bire birde etkili, teknik oyunculara sahipler, çok iyi buldum" dedi.

Biz bitti demeden bitmez! haberin devamı

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