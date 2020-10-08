08 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Kenan Karaman: Takım çok büyük bir karakter gösterdi

Takım çok büyük bir karakter gösterdi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

Milli futbolcu , ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Takım çok büyük bir karakter gösterdi. Üç kere geriden geldik. Almanya gibi büyük bir takıma karşı bu kolay değil." dedi.

ile Köln'de oynana özel maçın uzatma dakikalarında attığı golle milli takımımıza beraberliği getiren , zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki futbolcu, "Takım çok büyük bir karakter gösterdi bugün. Üç kere geriden geldik, bu Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. "Almanya takımı oturmuş bir takım, sistemli bir takım. Onlara alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz." dedi.

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