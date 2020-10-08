Kenan Karaman: Takım çok büyük bir karakter gösterdi

Milli futbolcu Kenan Karaman, Almanya ile oynanan özel maçın ardından açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcu, "Takım çok büyük bir karakter gösterdi. Üç kere geriden geldik. Almanya gibi büyük bir takıma karşı bu kolay değil." dedi.

Almanya ile Köln'de oynana özel maçın uzatma dakikalarında attığı golle milli takımımıza beraberliği getiren Kenan Karaman, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki futbolcu, "Takım çok büyük bir karakter gösterdi bugün. Üç kere geriden geldik, bu Almanya gibi büyük bir takıma karşı kolay değil. "Almanya takımı oturmuş bir takım, sistemli bir takım. Onlara alan bıraktığımızda ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. Biz de çok çalışıp bu seviyeye gelmek istiyoruz." dedi.

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