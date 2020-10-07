08 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Ozan Tufan'dan muhteşem gol! Almanları uzaktan avladı

Ozan Tufan'dan muhteşem gol! Almanları uzaktan avladı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Son dakika haberi... 'nde oynayacağı ve Sırbistan maçları öncesi ile özel maçta karşı karşıya gelen A 'mızda , ikinci yarının başlarında attığı müthiş golle skora beraberliği getirdi. İşte o görüntüler...

'nde 11 Ekim Pazar günü ve 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak A , özel maçta ile karşı karşıya geldi.

Köln'de bulunan Rhein Energie Stadı'nda oynanan mücadeleye ise damga vurdu.

Yıldız futbolcunun mücadelenin 49. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Leno'nun bakışları arasında ağlarla buluştu ve Ay-Yıldızlılar bu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

*Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.

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