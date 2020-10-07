Son dakika: Ozan Tufan'dan muhteşem gol! Almanları uzaktan avladı

Son dakika haberi... UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Sırbistan maçları öncesi Almanya ile özel maçta karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mızda Ozan Tufan, ikinci yarının başlarında attığı müthiş golle skora beraberliği getirdi. İşte o görüntüler...

UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Rusya ve 14 Ekim Çarşamba günü Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, özel maçta Almanya ile karşı karşıya geldi.

Köln'de bulunan Rhein Energie Stadı'nda oynanan mücadeleye ise Ozan Tufan damga vurdu.

Yıldız futbolcunun mücadelenin 49. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Leno'nun bakışları arasında ağlarla buluştu ve Ay-Yıldızlılar bu golle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

*Görüntüler TRT SPOR'dan alınmıştır.

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