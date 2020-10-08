Şenol Güneş: Mart ayında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya ile 3-3 sonuçlanan özel maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Asıl hedefimiz mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemelerinde hazır olmak. Mart ayında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." dedi.
Türkiye, Almanya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosu şeklinde geçerken 3-3 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası A Milli Takım'ımızın hocası Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.
İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:
ASIL HEDEFİMİZ ELEMELER
Yüksek profilli oyuncuları olan bir Almanya takımı ile oynadık. Birçok oyuncusunu oynatmadılar. Biz de bazı oyuncuları görmek istedik. Seyir keyfi fazla olan bir maç oldu. Biz de kendi oyunumuzu oynadık. Önde baskılarımız iyiydi ama rakibi engellemede sıkıntılarımız oldu. Az maç oynayan oyuncularımızı görmek istedik. Hem iyi işler yaptık hem de hatalarımızı gördük. Bunun üstüne çok şey koyacak bir takımımız var. Asıl hedefimiz mart ayında başlayacak Dünya Kupası elemelerinde hazır olmak. Mart ayında çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum
PES ETMEYECEĞİZ
Halkımıza verdiğmiz mesaj şu: İyi bir takımız, iyi işler yapacağız ve pes etmeyeceğiz. Almanya savunmadan çıkarken hata yapıyor ama önde etkili. Biz de kısmen bunu yaptık. Onlar geldiği zaman hatalar yaptık. Geçişlerin hızlı olması lazım. Bireysel olarak Efecan'dan memnunum. Bizimle beraber olan, takım ruhunu bilen oyuncumuz. Bu adaptasyonu sahaya yansıtan oyuncu da karşılığını alır zaten.
LİGDE ELEŞTİRİLEN BİRÇOK OYUNCU İYİ OYNADI
Takımda iyi işler yapan da eksiği olan da var. Bunlar normal şeyler, böyle bir süreç geçiriyoruz. Eylül ayındaki iki maça göre iyi durumdayız. 3-2'de kalabilirdi, 4-3 de yenebilirdik ama bunlar bize puan getirmiyor. Bizim için Rusya maçı önemli şu an. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Rakibimizin iyi oyuncuları var. Bizim oyuncular için de iyi oldu. Ligde eleştiri alan birçok oyuncu iyi oynadı.
ALMANYA HÜCUMA ETKİLİ GELİYOR
Almanya hücuma etkili geliyor ve sayısal çokluk yakalıyor. Önde baskı yaptığımız zaman, baskıdan çıktıklarında direkt gole gidiyor. İkinci gol ve öncesi bizim için kötüydü. Teslim olmuş gibiydik. Sonradan giren oyuncularımız iyi katkı yaptı bazıları da henüz hazır değil. Almanya ile burada 3-3 berabere kalmak, 3 gol atmak güzel bir duygu. Oynayacağımız oyunla büyük takım havası yakalamak durumdayız.
OZAN'I GÖRDÜK Kİ ÜST DÜZEY BİR OYUNCU
Ozan'ı gördük ki üst düzey bir oyuncu. Avrupa'da yerindeki oyuncuların 20 milyon, 30 milyon, 50 milyon, 100 milyon Euro ettiği yerde ona göre oynaması lazım. Bu tip maçlar oyuncularımızı Avrupa vitrinine çıkaran maçlar olacaktır.
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