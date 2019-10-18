19 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Sarri'den Merih Demiral yanıtı

Sarri'den Merih Demiral yanıtı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 Giriş Tarihi: 18.10.2019

Juventus Teknik Direktörü , milli futbolcu 'ın asker selamı vermesiyle ilgili gelen soru üzerine "Merih'in durumu oldukça normal. Kalanı ile arasındaki bir mesele" yanıtını verdi.

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu , A 'ın Arnavutluk ve ile oynadığı maçlarda gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı.

İtalyan ekibinin deneyimli çalıştırıcısı , basın toplantısında kendisine Merih Demiral'ın milli maçlarda asker selamı vermesiyle ilgili sorulan soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Merih'in antrenmandaki durumu ve takım arkadaşlarıyla ilişkileri oldukça normal. Kalan şeyler ve arasındaki bir mesele. UEFA'nın vereceği karardan sonra bir yorum yapabiliriz. Ama önce beklemeliyiz."

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