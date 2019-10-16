16 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Almanlar iyice küstahlaştı!

Almanlar iyice küstahlaştı!
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 16.10.2019

Alman basını, asker selamını Nazilere benzeterek küstahlaştı. Fransa Spor Bakanı ’dan yaptırım bekliyor. Biz ise liderliğimizle ikiyüzlü Avrupalılara ders veriyoruz

Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini küstahça bir yakıştırmayla manşetine taşıdı. Bild, millilerimizin asker selamını daha da alçalarak 'da Hitler döneminde verilen selamına benzetti. Bulgaristan-İngiltere maçında, Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Terbiyesizlik sınırını fazlasıyla aşan Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.

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