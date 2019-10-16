16 Ekim 2019, Çarşamba
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Almanlar iyice küstahlaştı!
Giriş Tarihi: 16.10.2019
Alman basını, asker selamını Nazilere benzeterek küstahlaştı. Fransa Spor Bakanı UEFA’dan yaptırım bekliyor. Biz ise liderliğimizle ikiyüzlü Avrupalılara ders veriyoruz
Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini küstahça bir yakıştırmayla manşetine taşıdı. Bild, millilerimizin asker selamını daha da alçalarak Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti. Bulgaristan-İngiltere maçında, Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Terbiyesizlik sınırını fazlasıyla aşan Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.
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