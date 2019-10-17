17 Ekim 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı!
A Milli Futbol Takımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığı gollerden sonra Mehmetçiklerimiz'e armağan ettiği asker selamı Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Almanya'da Enver Cenk Şahin kadro dışı kalırken, milli yıldızlarımız Merih Demiral ve Cengiz Ünder İtalya'da küstahça yorumlara maruz kalmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Merih Demiral'a destek çıktı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 23:20
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı