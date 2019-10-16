16 Ekim 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması

Başkan Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 Giriş Tarihi: 16.10.2019

Başkan , ’nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ’nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Macron ile ilgili şeyde böyle bir şeyi oldu, Griezmann’a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi” ifadelerini kullandı.

, Arnavutluk ve maçında atılan gollerden sonra yapılan 'asker selamı' sonrasında soruşturma başlatmıştı.

Başkan , 'nin grup toplantısına katıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA'nın, A Milli Takım futbolcularının Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Biliyorsunuz Griezmann'ın, Macron ile ilgili şeyde böyle bir şeyi oldu, Griezmann'a bir şey mi yaptılar? Herhangi bir şey verdiler mi" ifadelerini kullandı.

"BU NOKTAYA GELMİŞ BİR TAKIMA HERHANGİ OLUMSUZ BİR YAKLAŞIM OLMAZ"

Milli takımın, milli bir bakışı olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu milli bakışı da oradaki tüm seyircileriyle paylaşıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Buradan çok ciddi bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Olsa olsa kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz" diye konuştu..

UEFA'dan şok karar! Fransa - Türkiye maçına soruşturma açıldı

UEFA'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

"Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranış" olarak nitelendiren ve Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"11 Ekim'de Arnavutluk, 14 Ekim'de de Fransa karşısında oynanan karşılaşmalarda Türkiye milli takım oyuncularının 'Potansiyel kışkırtıcı ve politik davranışlarından dolayı' disiplin soruşturması başlatmak üzere Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır.

İşte iki yüzlü Avrupa! Griezmann da asker selamı vermişti haberin devamı

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