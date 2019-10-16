16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Stade de France'ta karşı karşıya geldiği Fransa ile 1-1 berabere kalarak bitime iki maç kala liderliğini sürdürdü. 90 dakika boyunca iyi bir mücadle ortaya koyan millilerde ön plana çıkan isimlerden birisi de Merih Demiral'dı... Fransızların, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Merih'e maçı sonu lakap taktığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:38
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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Sezon başında İtalyan devi Juventus'a transfer olan genç stoper, 8 maçta sadece 3 gol yiyen milli takımın defansına adeta duvar ördü.

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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Mert ve Çağlar'la birlikte Griezmann, Ben Yedder ve Coman gibi etkili futbolcuları durdurmayı başaran 21 yaşındaki defans oyuncusu, Fransızların gündeminde ayrıca yer aldı.

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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Maçı değerlendiren France Football, sahanın en iyileri arasında Mert Günok, Merih Demiral ve Antoine Griezmann'ı gösterdi.

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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

Fransızlar Merih için ise ayrı bir parantez açtı ve genç savunmacı için değerlendirmelerde bulunup bir de lakap taktı. İşte o değerlendirmelerden öne çıkanlar;

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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!

"Her hamlesinden sonra yumruğunu sallarken görülüyor. Sürekli agresif şekilde oynuyor. Eğer adamını ilk hamlede kaçırırsa hızıyla onu yakalıyor."

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