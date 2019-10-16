16 Ekim 2019, Çarşamba
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Fransızlar Merih Demiral'a lakap taktı!
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında Stade de France'ta karşı karşıya geldiği Fransa ile 1-1 berabere kalarak bitime iki maç kala liderliğini sürdürdü. 90 dakika boyunca iyi bir mücadle ortaya koyan millilerde ön plana çıkan isimlerden birisi de Merih Demiral'dı... Fransızların, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Merih'e maçı sonu lakap taktığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 17:38
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