09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye "Güneş" açtı

Türkiye Güneş açtı
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

A , teknik direktör 'in ikinci döneminde çıktığı 5. maçı da kazanmayı başardı.

, Güneş yönetiminde dün oynadığı karşılaşmada son dünya şampiyonu 'yı yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ay-yıldızlı ekip, deneyimli teknik adamın ikinci döneminde sırasıyla Arnavutluk, Moldova, , Özbekistan ve son olarak Fransa'yı mağlup etti.

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Yalnızca 1 gol yedi

, 28 Şubat 2019'da 4 yılllık görev getirildiğinin açıklanmasının ardından geçen 78 günde, milli takımın başında 3'ü resmi 2'si özel olmak üzere 5 maçta görev aldı.

A , Şenol Güneş'in ikinci döneminde çıktığı bu 5 maçta kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Bu maçlarda toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, savunmasındaki başarıyla da dikkati çekti.

Milli takım, bu dönemdeki tek golü 'da oynadığı hazırlık maçının uzatma dakikalarında Yunanistan'dan yedi.

Güneş'in teknik direktörlüğünde bu yıl oynadığı ilk maçta Şampiyonası Elemeleri'nde () deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenen A Milli Takım, yılın ikinci maçında 'de Moldova'yı 4-0 mağlup etti. Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'a 2-1, Özbekistan'a da 2-0 üstünlük kuran , EURO 2020 Elemeleri'ndeki üçüncü karşılaşmasında ise Fransa'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

A Milli Takım'ın savunması güven veriyor

Grup lideri Türkiye

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'na 3'te 3'le başladı.

Şenol Güneş yönetiminde oynadığı ilk 3 maçı kazanan ve 9 puan toplayan ay-yıldızlı ekip, grup liderliğine yükseldi.

Milli takımın lider olduğu grupta Fransa 6 puan ve averajla ikinci, aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı.

Altı takımın yer aldığı H Grubu'nda 3. maçlar sonunda Arnavutluk ve Moldova üçer puana sahipken, son sıradaki Andorra'nın ise puanı bulunmuyor.

TakımOGBMAYP
Türkiye3300809
Fransa3201836
İzlanda3201346
Arnavutluk3102333
Moldova3102283
Andorra3003060

Dünya şampiyonuna isabetli şut şansı vermedi

A Milli Takım, Fransa'yı ve 'in golleriyle 2-0 yendiği maçta güçlü rakibine isabetli şut şansı da tanımadı.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 'nda 11 ay önce finalde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, 'da oynanan karşılaşmayı kaleye isabetli şut atamadan tamamladı.

Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı

Yeni jenerasyon umut veriyor

A Milli Futbol Takımı, ağırlıklı olarak yenilenen kadrosuyla mücadele ettiği elemelerde aldığı başarılı sonuçların yanı sıra, mücadeleci oyunuyla da beğeni topluyor.

Genç oyuncuların ağırlıkta olduğu milli takımda yeni jenerasyon, Türk sporseverlere gelecek için umut veriyor.

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik



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