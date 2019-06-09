09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye - İzlanda maçını Szymon Marciniak yönetecek

İzlanda maçının hakemi belli oldu
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 09.06.2019 Giriş Tarihi: 09.06.2019

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda oynayacağı İzlanda karşılaşmasını Polonya Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakayı yönetecek hakemlerde belli oldu. 'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'nun 'ın düdük çalacağı belirtildi. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tomasz Musia olacak.

Szymon Marciniak daha öncede 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde 'de oynanan - İzlanda maçını yönetmiş, rakip takım sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

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