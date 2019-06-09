09 Haziran 2019, Pazar
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Spor yazarları Türkiye - Fransa maçını yorumladı
Türkiye A Milli Futbol Takımımız son dünya şampiyonu Fransa karşısında tarih yazdı. Ay-yıldızlılar Konya'da karşılaştığı rakibine adeta sahayı dar etti. Türkiye, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti bir o kadar pozisyondan da yararlanamadı. Spor yazarları bu tarihi maçı kaleme aldılar.
Giriş Tarihi: 09.06.2019 09:58
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