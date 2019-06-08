09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

, A 'ın galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.

, A 'ın galibiyetinin ardından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tebrikler Türkiye'm" şeklinde tweet attı.

İşte o tweet:

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