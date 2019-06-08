09 Haziran 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
Giriş Tarihi: 09.06.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Fransa galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım'ın Fransa galibiyetinin ardından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından "Tebrikler Türkiye'm" şeklinde tweet attı.
İşte o tweet:
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"