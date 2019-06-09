09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

Mert Günok'tan geçit yok

MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

A 'ın tecrübeli eldiveni , Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nun 3'üncü mücadelesinde de kalesinde gol görmedi. A Milli Takım, 2020 Elemleri'nde grubun favorisi 'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

, Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3'üncü maçında son dünya şampiyonu 'yı 2-0 yenerek liderliğe yükseldi. Milliler 3 maçta 8 gol atarken, rakiplere gol izni vermedi.

MERT KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

'de geçen sezon 34 maçta forma giyen milli kaleci , kalesinde 22 gol gördü. 17 maçta kalesinde kalesini gole kapatan Günok, bu performansını A 'a da yansıttı. 30 yaşındaki file bekçi, Elemeleri H Grubu'nun 3'üncü karşılaşmasında kalesini gole kapattı.

BİR KALECİDEN FAZLASI

'de gösterdiği performansla kariyerinin zirvesine çıkan Mert Günok, çalışmasının karşılığını aldı. Gösterdiği performansla uzun bir aradan sonra milli takım kalesinde görev alan Günok, hem kaledeki performansı hem de oyuna katkısıyla göz kamaştırıyor. Özellikle pas oyunundaki bağlantısıyla da takımına katkı sağlayan ve geriden oyun kurma özelliğine de sahip olan milli kaleci, geçen sezon ligde 34 karşılaşma sonunda yüzde 64'lük isabetli pas oranına sahip isim oldu. Günümüz futbolunda uzun pasların yerini, geriden oyun kurarak pas oyunun aldığı bu dönemde Mert Günok'un oyuna katkısı çalıştığı teknik direktörlerin de işini kolaylaştırıyor.

A Milli Takım'ın savunması güven veriyor

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