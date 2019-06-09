09 Haziran 2019, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın savunması güven veriyor

A Milli Takım'ın savunması güven veriyor
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 09.06.2019

A Milli Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Grupta 3 maçta da kalesini gole kapatmayı başaran A 'da ve 'ın savunmanın göbeğindeki uyumu dikkatlerden kaçmadı.

'in takımın başına geçmesiyle savunmanın göbeğini emanet ettiği iki isim gösterdikleri performansla alkış topladı. Güneş'in oynadıkları uyumlu futbolla beğenin kazanan ikiliyi kalan maçlarda da bozması beklenmiyor. Kaan ve Merih'in stoperde görev aldığı maçlarda deplasmanda Arnavutluk'u geçen Milliler, iç sahada da Moldova ve engellerini kayıpsız geçti. Özellikle Fransa maçında Giroud, Griezmann, Mbappe, Coman gibi dünyaca ünlü yıldız isimlere geçit vermeyen ikili Milli takımın attığı ilk golde de başroldeydi. Kullanılan serbest vuruşta Merih'in kafayla indirdiği topu filelere yollamıştı.

Şenol Güneş: "3-4 farklı bitebilirdi"

MERİH JUVENTUS YOLUNDA

Geçtiğimiz sezon Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya olan , dev kulüplerin transfer listesine adını yazdırmayı başarmıştı. İtalyan ekibiyle ligin ikinci yarısında 14 maçta görev alan Merih, 2 gol atma başarısı gösterdi. Uzun boyu ve fiziğiyle rakiplerine üstünlük kuran Merih, hava hakimiyetinin yanında, yerden oyunda da ne kadar başarılı olduğunu gösterdi. Fransa ataklarında Giroud'a nefes aldırmayan Merih, Kaan'ın attığı golde de asisti yaptı. Genç savunmacıyı, Fransa maçında Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de izleyenler arasındaydı. İtalyan adamının Merih'in gösterdiği performansı beğendiği iddia edildi.

KAAN AYHAN HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA

Bu sezon formasıyla 'da 28 maça çıkan Kaan Ayhan, Şenol Güneş ile birlikte milli takımda da vazgeçilmez isimler arasında yerini aldı. Savunmada Zeki, Merih, Hasan Ali ve kaleci ile birlikte iyi bir uyum yakalayıp, mükemmele yakın performans gösteren Kaan, topu oyuna sokma konusunda da ilk istasyon oluyor. Moldova karşısında attığı golle kariyerindeki ilk golünü atan Kaan Ayhan, Fransa karşısında da perdeyi açan isim oldu. Savunmadaki partneri Merih'in indirdiği topu iyi takip eden Kaan, Loris'i avlamayı başardı. Kaan'ın da Merih gibi Güneş döneminde savunmadaki ilk tercihlerin başında gelmesi bekleniyor.

Millilere tünelde özel tebrik



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