İrfan Can Kahveci'den transfer sözleri
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Denizlispor maçından sonra geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, "En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" ifadelerini kullandı.
Başakşehir'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmak istediğini belirtti.
Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.
"HEDEFİM AVRUPA"
Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.
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