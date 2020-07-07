08 Temmuz 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci'den transfer sözleri

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BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Medipol 'in yıldız futbolcusu , Denizlispor maçından sonra geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, "En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya olabilmek" ifadelerini kullandı.

'in yıldız futbolcusu , 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulundu ve sezon sonunda Avrupa'ya olmak istediğini belirtti.

Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum. Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.

"HEDEFİM AVRUPA"

Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.

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