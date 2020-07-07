08 Temmuz 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

Medipol Başakşehir 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Başakşehir'in zirve yürüyüşü sürüyor
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında , sahasında 'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 2-0 kazandı.

Süper Lig'de 31. haftanın maçında Başakşehir sahasında 'u Crivelli ve Visca'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta Başakşehir, Denizlispor'u 65'te Crivelli ve 78. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükselterek liderliğini sürdürürken, maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını 5'e çıkardı.

Denizlispor ise 32 puanda kaldı.

İşte Süper Ligde güncel puan durumu! 31. hafta İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU! (31. HAFTA)

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