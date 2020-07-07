Medipol Başakşehir 2-0 Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Okan Buruk'un öğrencileri 2-0 kazandı.

Süper Lig'de 31. haftanın maçında Başakşehir sahasında Denizlispor'u Crivelli ve Visca'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 31. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren lider Başakşehir ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Denizlispor karşılaştı.

İlk yarının golsüz geçildiği maçta Başakşehir, Denizlispor'u 65'te Crivelli ve 78. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı gollerle 2-0 yendi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 66'ya yükselterek liderliğini sürdürürken, maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor ile puan farkını 5'e çıkardı.

Denizlispor ise 32 puanda kaldı.



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