Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Müsabaka RAMS Başakşehir'in 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşmada RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 36 ve 50. dakikada Figueiredo 80. dakikada ise Pelkas kaydetti.
Siltaş Yapı Pendikspor'un gollerini ise 18. dakikada Thiam ve 56. dakikada Midtsjo attı.
Ev sahibi ekipte Welinton 58. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Çağdaş Atan'ın ekibi bu sonuçla 46 puana yükseldi. Siltaş Yapı Pendikspor ise 30 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.
RAMS Başakeşhir ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.