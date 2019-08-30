30 Ağustos 2019, Cuma

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca'dan kura yorumu

Roma'nın hocasından Başakşehir yorumu
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 Giriş Tarihi: 30.08.2019

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Portekizli Paulo Fonseca, ’nde aynı grupta mücadele edecekleri 'in saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirtti.

Fonseca, sarı-kırmızılı takımın internet sitesinde, Roma'nın J Grubu'nda , Wolfsberger ve ile eşleştiği kura çekimini değerlendirdi.

46 yaşındaki teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde artık bütün takımların çok iyi seviyede olduğunu vurgulayarak, "UEFA Avrupa Ligi, mini bir Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmekte. Bütün takımlar üst düzey. Biz kendi gücümüzün farkındayız ve bu turu geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Medipol Başakşehir'in 'de şampiyonluğu son anda kaçırdığını ve ligi ikinci sırada bitirdiğini anımsatan Fonseca, "Çok iyi bir defansa sahipler. ve Robinho gibi çok deneyimli oyunculara sahipler. Saygı duyulması gereken bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Fonseca, Borussia Mönchengladbach'ın geçen yıl bu kupadaki grup maçlarında 6'da 6 yaptığına dikkati çekerken, takımı Wolfsberger'i çok iyi tanımadıklarını, sürpriz yaşamamak için bu takıma karşı iyi hazırlanmaları gerektiğini kaydetti.

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