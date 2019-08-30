30 Ağustos 2019, Cuma
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UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri dün Monaco'da gerçekleştirilen organizasyonla belli olmuştu. Bugün de UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin maç programları...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 19:21
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