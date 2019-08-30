30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri dün Monaco'da gerçekleştirilen organizasyonla belli olmuştu. Bugün de UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in de rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin maç programları...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 19:21
  • 1
  • 32
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri dün Monaco'da gerçekleştirilen organizasyonla belli olmuştu.

  • 2
  • 32
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

Bugün'de UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

  • 3
  • 32
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

K Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş, Braga, Wolverhampton, S. Bratislava eşleşti.

  • 4
  • 32
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

Karadeniz ekibi Trabzonspor C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile mücadelede edecek.

  • 5
  • 32
UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizin maç programı belli oldu!

Medipol Başakşehir ise J Grubu'nda Roma, Monchengladbach ve Wolfsberger ile aynı grubta.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör