UEFA Konferans Ligi lig aşaması 2. hafta maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında İskoç temsilcisi Hearts'ı ağırladı. Bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazanarak 2. maçından da galibiyetle ayrıldı. İşte maçın detayları...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşaması 2. hafta maçında Hearts'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 32'nci dakikada Muhammed Salah (P) ve 58'inci dakikada Franculino Dju kaydetti.

SALAH'TAN 1 GOL 1 ASİST!

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, penaltıdan bordo-mavilileri öne geçiren golü atarken 58'inci dakikada Franculino Dju'nun attığı golün de asistini yapan isim oldu.

Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasında 6 puana yükseldi ve yoluna kayıpsız devam etti.

UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Trabzonspor sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırlayacak.

FOLCARELLI, 174 GÜN SONRA

Trabzonspor'un Fransız oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, 174 gün sonra ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımda Avusturya kampında yeniden sakatlanan Folcarelli, bu sezon üç maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

En son geçen sezon 2 Mayıs'ta Göztepe ile ligin bitimine iki hafta kala oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan Folcarelli, 174 gün sonra yeniden 11'de görev aldı.

TARAFTAR, STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin önemli bir bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu. Bu arada İskoç taraftarlar da misafir taraftar tribününün büyük kısmını doldurarak takımlarına destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikadaki Hearts atağında orta alana yakın yerden Miller'ın aşırtma vuruşunda kaleci Onana, topu kale direğinin üstünden kornere çeldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, iyi yükselen Walcott'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

10. dakikada Miller'ın sağ taraftan kullandığı faul atışında ceza alanı içindeki Braga'nın kafa vuruşunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

21. dakikada Salah'ın sağdan ortasında ceza alanında oluşan karambolde Samet'in dokunduğu top, direğin yanından auta çıktı.

31. dakikada Magnusson, ceza alanı içinde Dju'yu düşürünce karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Salah, penaltı atışında topu filelere gönderdi: 1-0.

43. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı dışından Dju'nun dönerek vuruşunda kaleci Reus, soluna yatarak topu kornere çeldi.

45. dakikada Bouchouari'nin vuruşunda kaleci Reus, topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada Salah ile verkaç yapan Dju'nun ceza alanı içinden sert şutunda top, kaleci Reus'un sağından filelere gitti: 2-0.

83. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Reus, topu kontrol etti.

90+5'inci dakikada ikinci sarı kartı gören Cabral, oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

🎯 ⚽️ Muhammed Salah! Temsilcimiz Trabzonspor, Salah'ın penaltıdan attığı golle Hearts karşısında 1-0 önde! #UECL https://t.co/NIHjXBYvcQ — TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026