BAŞAKŞEHİR IBERIA MAÇI CANLI İZLE | Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konferans Ligi temsilcimiz Başakşehir, 3. Eleme turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Ibiza ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta 1-0 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, her türlü beraberlik ve galibiyette turu geçecek. MAçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Başakşehir - Iberia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2024- 11:16