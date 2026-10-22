UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un galibiyetinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...