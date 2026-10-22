UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un galibiyetinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.