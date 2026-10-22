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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında sahasında İskoç temsilcisi Hearts ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor'un galibiyetinin ardından ülke puanı güncellendi. İşte detaylar...

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Galatasaray ise Fransa'da Lille ile karşı karşıya geldi.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İskoç ekibi Hearts'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

Bordo mavililerin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

1- İNGİLTERE: 106.131

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

2- İTALYA: 90.732

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

3- İSPANYA: 85.371

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

4- ALMANYA: 83.690

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

5- FRANSA: 70.726

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

6- PORTEKİZ: 66.550

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

7- BELÇİKA: 61.650

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

8- HOLLANDA: 54.729

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

9- TÜRKİYE: 52.075

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

10- YUNANİSTAN: 45.813

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