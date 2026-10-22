Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Maç sonunda temsilcimizde Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının 3. haftasında Hearts'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Maç sonunda temsilcimizde Teknik Direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE THOMAS REIS'IN AÇIKLAMALARI

"Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Maçı düşününce, tamamıyla yeni bir orta sahadan bahsedebiliriz. Tim haftalar sonra ilk kez 11'de başladı. Çok kolay değildi yeni bir orta saha ile maça girebilmek. Penaltı ile öne geçtik. İkinci yarıda bir gol daha bularak kontrolümüz altında maçı tamamladık. Sonrasında fırsatlar da bulduk ama hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

"İyi bir kadromuz var. Kolay değil tercihler yapabilmek. Oyuncuların hepsi oynamak istiyor. Oynamayan oyuncular üzgün hissediyor ama şu anda birlik olduk. İyi gidiyor her şey. Şu anda odaklandığımız şey pazartesi günü oynayacağımız maç."

"Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz."