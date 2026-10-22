Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle Hearts karşısında öne geçti!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk etti. Bordo mavililer mücadelenin 32. dakikasında Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, evinde İskoçya'nın Hearts takımını ağırladı.
Bordo mavililer maçın 32. dakikasında yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
İŞTE SALAH'IN O GOLÜ:
🎯 ⚽️ Muhammed Salah! Temsilcimiz Trabzonspor, Salah'ın penaltıdan attığı golle Hearts karşısında 1-0 önde! #UECL https://t.co/NIHjXBYvcQ— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026