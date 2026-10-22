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Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle Hearts karşısında öne geçti!

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında sahasında İskoçya'nın Hearts takımını konuk etti. Bordo mavililer mücadelenin 32. dakikasında Muhammed Salah'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

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Trabzonspor Muhammed Salah'ın golüyle Hearts karşısında öne geçti!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Trabzonspor, evinde İskoçya'nın Hearts takımını ağırladı.

Bordo mavililer maçın 32. dakikasında yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

İŞTE SALAH'IN O GOLÜ:

#Trabzonspor #İskoçya #Hearts #UEFA Konferans Ligi #Muhammed Salah #TS Spor Haberi
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