Trabzonspor zirveye oynuyor! İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında sahasında İskoçya Ekibi Hearts'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından bordo mavililer 2'de 2 yaptı. İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya ekibi Hearts'ı mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı. İşte UEFA Konferans Ligi'nde güncel puan durumu:
1. Panathinaikos - 6 Puan
2. Lugano - 6 Puan
3. Brann - 6 Puan
4. Trabzonspor - 6 Puan
5. Brighton - 4 Puan
6. FC Copenhagen - 4 Puan
7. Univ. Craiova - 4 Puan
8. Mjallby - 4 Puan
9. Atalanta - 3 Puan
10. St. Truiden - 3 Puan
11. Freiburg - 3 Puan
12. Monaco - 3 Puan
13. Hajduk Split - 3 Puan
14. Gent - 3 Puan
15. Twente - 3 Puan
16. Nordsjaelland - 2 Puan
17. Riga FC - 2 Puan
18. Midtjylland - 1 Puan
19. Egnatia - 1 Puan
20. Crvena zvezda - 1 Puan
21. CSKA Sofia - 1 Puan
22. Jablonec - 1 Puan
23. Pafos - 1 Puan
24. Hearts - 1 Puan
25. Iberia 1999 - 1 Puan
26. Getafe - 1 Puan
27. Kairat Almaty - 1 Puan
28. Ajax - 0 Puan
29. Borac Banja Luka - 0 Puan
30. Lincoln - 0 Puan
31. Aarhus - 0 Puan
32. Thun - 0 Puan
33. KuPS - 0 Puan
34. Braga - 0 Puan
35. Inter Escaldes - 0 Puan
36. Kauno Zalgiris - 0 Puan