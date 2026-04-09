UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor! Lig aşamasını 13 puanla 6. sırada tamamlayan Shakhtar Donetsk, Polonya'daki ev sahibi maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Ukrayna ekibi, rövanş öncesi avantajlı bir skor yakalamak için sahaya çıkarken, sezonun sürpriz takımlarından AZ Alkmaar deplasmanda gol atarak işi Hollanda'ya taşımak istiyor. Peki Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi bilmeniz gereken tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve takımların son durumu.

Avrupa'nın üç numaralı kupasında yarı final kapısı Polonya'da aralanıyor. Ev sahibi Shakhtar Donetsk, Ukrayna'daki durumlar sebebiyle maçlarını Krakow'daki Henryk Reyman Stadyumu'nda oynuyor. Arda Turan yönetiminde lig aşamasında oldukça dirençli bir performans sergileyen Shakhtar, genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Konuk ekip AZ Alkmaar ise teknik direktör Leeroy Echteld ile tam bir kupa takımı kimliğine büründü. Hollanda ekibi, lig aşamasında topladığı 10 puanla bir üst tura çıksa da, eleme turlarındaki tecrübesiyle her zaman tehlikeli bir rakip. Takımın golcüsü Troy Parrott ve yaratıcı orta sahası Sven Mijnans, Alkmaar ekibini deplasmanda ayakta tutmaya çalışacak. İki takım arasındaki son randevularda Hollanda ekibinin hafif bir üstünlüğü bulunsa da, bu seviyede her iki takım da yarı final için oldukça iştahlı. İşte maç bilgileri!

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali kapsamındaki Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, Türkiye Saati ile 22.00'de, İskoç hakem Nicholas Walsh'in düdüğüyle start alacak.

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI HANGİ KANALDA?

Henryka Reymana'da oynanacak mücadele, TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Konoplia, V Bondar, Marlon, Henrique; Nazaryna; Alisson, Pedrinho, Ocheretko, Palmares; Elias

AZ Alkmaar: Zoet; Kasius, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Smit; Dijkstra, Mijnans, Patati; Parrott

