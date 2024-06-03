2024 Mayıs aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2024 Mayıs aylık enflasyon ne kadar, yüzde kaç?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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