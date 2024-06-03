2024 Mayıs ayı enflasyon oranı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. TEFE TÜFE, asgari ücret, emekli maaşı, kira artış oranı gibi birçok alanı etkileyen ve iç ve dış piyasada büyük öneme sahip olan enflasyon verileri hakkında, arama motorlarında Mayıs enflasyon oranı ne kadar oldu? Mayıs aylık enflasyon oranı kaç? gibi veriler araştırılıyor. İşte TÜİK 2024 Mayıs enflasyon verileri...

ENFLASYON AÇIKLANDI SON DAKİKA | Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatlarındaki artış, halkın alım gücünü etkilerken, üretici fiyatlarındaki değişim ise işletmelerin maliyetlerini ve karlılıklarını doğrudan etkileyen enflasyon rakamları, TÜİK tarafından her ayın 3'ünde kamuoyuna duyuruluyor. Peki 2024 Mayıs ayı enflasyon kaç oldu, düştü mü, arttı mı? İşte TÜİK ÜFE TÜFE rakamları ve detaylar...

TÜİK 2024 MAYIS ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyonu açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon yüzde 75,45, aylık ise 3,37 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %72,99, aylık %3,77 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre %66,53 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2024

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 2024 yılı Nisan ayında, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı.