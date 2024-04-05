Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 5 Nisan 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

5 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 5 Nisan Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,95 (Alış) - 31,97 (Satış)

EURO: 34,63 (Alış) - 34,69 (Satış)

STERLİN: 49,93 (Alış) - 41,13 (Satış)

1 DOLAR = 31,97 TL

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👉5 Nisan Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.335,25

Gram altın satış: 2.335,65

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.895,00

Çeyrek altın satış: 4.113,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.743,00

Yarım altın satış: 8.105,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.557,00

Tam altın satış: 15.898,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.885,00

Cumhuriyet altını satış: 16.125,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.913,00

Ata altın satış: 16.330,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 5 Nisan Cuma günü saat 06.12 itibarıyla alınmıştır.