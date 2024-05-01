ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 1 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 1 Mayıs Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 1 Mayıs Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...
1 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 1 Mayıs Çarşamba günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
8 - 84 - 23 - 44 - 77 - 86 Joker: 9 Süperstar: 13
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