1 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Nisan Pazartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,39 (Alış) - 32,41 (Satış)
EURO: 34,87 (Alış) - 35,20 (Satış)
STERLİN: 41,47 (Alış) - 41,68 (Satış)
1 DOLAR = 32,41 TL
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👉1 Nisan Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.326,47
Gram altın satış: 2.327,74
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.021,00
Çeyrek altın satış: 4.239,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.992,00
Yarım altın satış: 8.254,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 16.131,00
Tam altın satış: 16.607,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.396,00
Cumhuriyet altını satış: 16.644,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.425,00
Ata altın satış: 16.930,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Nisan Pazartesi günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.