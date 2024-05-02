TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı yayınlandığı ilk bölümden bu yana izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 10. bölüm izle aramaları hız kazanırken 10. bölüm izleme linki haberimizde...

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 10. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 10. bölüm linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 10. BÖLÜM ÖZETİ

Öğrendiği sırla hayatı altüst olan Sultan, Kara Ağaç'ta kalmaya verir. Diğer tarafta Ömer ile Gülnaz'ın düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürer. Karaağaç'a has adetlerle yürütülen düğün süreci Ömer'e ağır gelir.

Ayten, hapisten kurtulmak için sırrı Latif Bey'le de paylaşmaya karar verir. Latif Bey, Celal Ağa'ya karşı kullanacağı bu fırsatı kaçırmaz. Celal Ağa, sessiz ve derinden ilerleyerek büyük planına devam eder. Celal Ağa, istediğini elde ederse Kara Ağaç'ın rakipsiz, tek hâkimi olacaktır.

KARA AĞAÇ DESTANI 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Meltem Akçöl

Olgun Şimşek

Özlem Conker

Arman Uslu

Merih Öztürk