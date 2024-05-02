atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 54. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 54. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

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ATEŞ KUŞLARI 54. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 53. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 53. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 53. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Barbar'ın gizli görevinden bihaber olan Ali, Barbar'a hiç olmadığı kadar yüklenecek ve Barbar kendisini hiç ummadığı bir çıkmazın içinde bulacak. Hastalığı sebebiyle psikolojik olarak yıkılan Gülayşe, Barbar'ı kendisinden uzaklaştırmayı deneyecek ama büyük bir aşkla birbirine bağlı olan ikili için bu hiç de kolay olmayacaktır.

Gülayşe ve Barbar'ın bebek sahibi olabilmeleri için bir umut ışığı doğacak, Ateş Kuşları'nın yüzü yeniden gülecek. Kara ve Ayça arasında çatışmadan doğan bir yakınlaşma başlayacak. Zıpkın ve Sare nişanlanırken; Çino, Sultan'a evlenme teklifi edecek, Sultan bu teklifi kabul edecek midir?

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ATEŞ KUŞLARI 54. bölüm fragmanı izle

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)