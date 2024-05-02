SÜPER LOTO ÇEKİLDİ! | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 2 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 2 Mayıs Perşembe çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 2 Mayıs Perşembe sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...
2 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI
Süper Loto çekilişi 2 Mayıs Perşembe akşamı saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. Büyük ikramiyenin sahibi numaralar şunlar oldu:
10 - 40 - 17 - 34 - 52 - 37
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