Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 7 Mart 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru...

1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Mart Perşembe 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 31,80 (Alış) - 31,81 (Satış)

EURO: 34,73 (Alış) - 34,84 (Satış)

STERLİN: 40,35 (Alış) - 40,55 (Satış)

1 DOLAR = 31,81 TL

👉7 Mart Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...

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📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.199,21

Gram altın satış: 2.199,64

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.746,00

Çeyrek altın satış: 3.836,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.515,00

Yarım altın satış: 7.719,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.006,00

Tam altın satış: 15.577,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 15.216,00

Cumhuriyet altını satış: 15.446,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 15.441,00

Ata altın satış: 16.042,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Mart Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.