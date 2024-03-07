1 DOLAR NE KADAR? | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 7 Mart Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 31,80 (Alış) - 31,81 (Satış)
EURO: 34,73 (Alış) - 34,84 (Satış)
STERLİN: 40,35 (Alış) - 40,55 (Satış)
1 DOLAR = 31,81 TL
👉7 Mart Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.199,21
Gram altın satış: 2.199,64
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.746,00
Çeyrek altın satış: 3.836,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.515,00
Yarım altın satış: 7.719,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.006,00
Tam altın satış: 15.577,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 15.216,00
Cumhuriyet altını satış: 15.446,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 15.441,00
Ata altın satış: 16.042,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 7 Mart Perşembe günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.