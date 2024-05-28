28 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Salı 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,16 (Alış) - 32,20 (Satış)
EURO: 34,99 (Alış) - 35,03 (Satış)
STERLİN: 40,75 (Alış) - 40,96 (Satış)
1 DOLAR = 32,20 TL
👉28 Mayıs Salı 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.432,33
Gram altın satış: 2.432,71
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.951,00
Çeyrek altın satış: 4.019,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.927,00
Yarım altın satış: 8.031,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.805,00
Tam altın satış: 16.014,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.474,00
Cumhuriyet altını satış: 16.484,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.146,00
Ata altın satış: 16.431,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Mayıs Salı günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.