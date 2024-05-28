Dolar, Euro, Sterlin'in Türk Lirası karşısındaki değeri ile gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 28 Mayıs Salı 2024 döviz kurları ne kadar? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte canlı altın fiyatları ve döviz kuru detayları haberimizde...

28 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Mayıs Salı 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,16 (Alış) - 32,20 (Satış)

EURO: 34,99 (Alış) - 35,03 (Satış)

STERLİN: 40,75 (Alış) - 40,96 (Satış)

1 DOLAR = 32,20 TL

👉28 Mayıs Salı 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.432,33

Gram altın satış: 2.432,71

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.951,00

Çeyrek altın satış: 4.019,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.927,00

Yarım altın satış: 8.031,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.805,00

Tam altın satış: 16.014,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.474,00

Cumhuriyet altını satış: 16.484,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.146,00

Ata altın satış: 16.431,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Mayıs Salı günü saat 06.05 itibarıyla alınmıştır.