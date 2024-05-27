💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! | Sayısal Loto çekilişi sonuçları 27 Mayıs Pazartesi 2024

Milli Piyango çekilişleri Çılgın Sayısal Loto heyecanıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaş için haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da şanslı numaraları tutturan kişi, bu hafta büyük ödülün sahibi oldu. Şans oyunları sevenlerin arama motorlarında sorguladığı 27 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.05.2024- 22:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024- 22:21