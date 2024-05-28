EURO 2024'te heyecan başlıyor. A Milli Futbol Takımı'mız ve Portekiz kozlarını paylaşacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Avrupa Şampiyonası heyecanla bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Portekiz maçı 22 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.