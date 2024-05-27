SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 27 Mayıs Pazartesi - Survivor dokunulmazlık oyunu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2024, 27 Mayıs Pazartesi günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 27 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 27 Mayıs Pazartesi Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2024- 00:01