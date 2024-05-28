Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Süper Lig'e yükselmek isteyen iki ekip sahada galibiyet için yer alacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan play-off final maçıyla devam ediyor. Sakaryaspor ve Bodrum FK kozlarını paylaşacak. Normal sezonu 3. sırada tamamlayan Sakaryaspor ve Çorum FK'yı eleyerek finale yükselen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmek için yarışacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele TRT Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI CANLI İZLE