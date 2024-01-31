31 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 31 Ocak Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 30,35 (Alış) - 30,36 (Satış)
EURO: 32,87 (Alış) - 32,89 (Satış)
STERLİN: 38,37 (Alış) - 38,56 (Satış)
1 DOLAR = 30,36 TL
👉31 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
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📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.985,73
Gram altın satış: 1.986,13
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.341,00
Çeyrek altın satış: 3.421,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.661,00
Yarım altın satış: 6.800,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.281,00
Tam altın satış: 13.539,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.614,00
Cumhuriyet altını satış: 13.819,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.690,00
Ata altın satış: 13.909,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 31 Ocak Çarşamba günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.