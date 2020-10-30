Son dakika haberi...İzmir'de büyük deprem! İstanbul'dan hissedildi

Son dakika haberine göre... İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Seferhisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.



İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

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