30 Ekim 2020, Cuma

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Son dakika haberi...İzmir'de büyük deprem! İstanbul'dan hissedildi

İzmir'de büyük deprem! İstanbul'dan hissedildi
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Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 Giriş Tarihi: 30.10.2020

Son dakika haberine göre... 'da da hissedilen bir meydana geldi. Depremin 'in Seferhisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. ABD Deprem Gözlemevi depremin 7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi sarsıntının büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

İzmir'de bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de 'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu deprem sonrası açıklamalarda bulundu!

ARTÇI DEPREMLER YAŞANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

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