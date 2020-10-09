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Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Masterchef Sefa'ya ne oldu?
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te 8 Ekim günü yayınlanan programında yarışmacılardan elini blender'a kaptırdı. Yarışmacının sevenleri ve yarışmanın izleyenleri merakla Sefa'ya ne olduğunu araştırıyor. Peki, 'ya ne oldu? Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

Sevilen yemek yarışması Masterchef'in yeni bölümünde sakatlık yaşandı. Kırmızı takım yarışmacılarından Sefa ani bir durumla sakatlandı. Programın sağlık ekipleri yarışmacıya müdahale etti. Peki, 'ya ne oldu? Masterchef Sefa parmağını nasıl kesti? Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

MASTERCHEF SEFA'YA NE OLDU?

Masterchef 2020 yeni bölümde kırmızı takımda yarışan Sefa yemek yaparken parmağını sakatladı. Blender'in fişini çıkarttığını düşünen Sefa, parmağını Blender'e kaptırdı.

SEFA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

'ın sağlık durumu hakkında bir problem bulunmamakta. Sefa yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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