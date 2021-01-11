11 Ocak 2021, Pazartesi

GAZİŞEHİR GAZİANTEP

Gaziantep FK'da Sumudica'nın yerine Aykut Kocaman!

Aykut Kocaman hamlesi! Geri dönüyor...
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
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Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 Giriş Tarihi: 11.01.2021

ekiplerinden , Rumen teknik direktör ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekip takımın başına 'ı getirmek istiyor. FK yönetiminin Aykut Kocaman ile kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.

'ın yeniden teknik direktörlük yapmak istediği ve gelen teklife göre 'de çalışmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Daha önce ile başarılar yakalayan Aykut Kocaman, 'u da UEFA Avrupa Ligine taşımıştı. 'da Aykut Kocaman'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

1965 senesinde 'da dünyaya gelen Aykut Kocaman, kariyerine 'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Aykut Kocaman, 1996'de 'a transfer oldu ve 2000 yılında futbolu bıraktı. İstanbulspor'da teknik direktörlüğe başlayan Aykut Kocaman, daha sonra , Konyaspor, , Fenerbahçe'yi çalıştırdı. ()

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