Gaziantep FK'da Sumudica'nın yerine Aykut Kocaman!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Rumen teknik direktör Sumudica ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Kırmızı-siyahlı ekip takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Gaziantep FK yönetiminin Aykut Kocaman ile kısa süre içerisinde temasa geçeceği öğrenildi.
Aykut Kocaman'ın yeniden teknik direktörlük yapmak istediği ve gelen teklife göre Gaziantep'de çalışmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Daha önce Fenerbahçe ile başarılar yakalayan Aykut Kocaman, Konyaspor'u da UEFA Avrupa Ligine taşımıştı. Gaziantep FK'da Aykut Kocaman'ın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı ifade edildi.
1965 senesinde Sakarya'da dünyaya gelen Aykut Kocaman, kariyerine Sakaryaspor'da başladı. Daha sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Aykut Kocaman, 1996'de İstanbulspor'a transfer oldu ve 2000 yılında futbolu bıraktı. İstanbulspor'da teknik direktörlüğe başlayan Aykut Kocaman, daha sonra Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe'yi çalıştırdı. (Sabah)
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