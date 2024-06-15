15 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 15 Haziran Cumartesi 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,74 (Alış) - 32,78 (Satış)
EURO: 35,02 (Alış) - 35,16 (Satış)
STERLİN: 40,70 (Alış) - 40,91 (Satış)
1 DOLAR = 32,78 TL
👉15 Haziran Cumartesi 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.457,35
Gram altın satış: 2.457,99
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.943,00
Çeyrek altın satış: 4.035,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.911,00
Yarım altın satış: 8.063,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.700,00
Tam altın satış: .
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.139,00
Cumhuriyet altını satış: 16.383,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.113,00
Ata altın satış: 16.497,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 15 Haziran Cumartesi günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.