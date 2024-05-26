Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Gaziantep FK, deplasmanda konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendi.

63. dakikada Midtsjö'nün sağdan ortasında Alpaslan'ın altıpas içinde kafayla vurduğu topu kaleci Nita güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Dragus'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, kaleci Erdem soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Markovic'in sert şutunda, top yan direkten döndü.

69. dakikada ceza sahası yayı içindeki Dragus'un sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Gaziantep temsilcisi 1-0 kazandı.

Stat: Pendik

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Murat Akça (Dk. 68 Berkay Sülüngöz), Sequeirra (Dk. 90+1 Umut Toy), Endri Çekici (Dk. 52 Efe Sayhan), Midtsjö, Lusamba (Dk. 90+1 Ahmet Koşar), Kappel (Dk. 68 Halil Akbunar), Thiam, Umut Nayir

Gaziantep FK: Nita, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçiçek (Dk. 75 Jevtovic), Nkoulou, Maxim (Dk. 75 Monteiro), Markovic (Dk. 88 Arda Kızıldağ), Gradel, Dragus (Dk. 80 Badji)

Gol: Dk. 33 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 31 Murat Akça, Dk. 38 Endri Çekici, Dk. 45+3 Lusamba, Dk. 83 Erdem Özgenç, Dk. 84 Alpaslan Öztürk (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 62 Mustafa Eskihellaç, Dk. 83 Monteiro, Dk. 83 Nkoulou (Gaziantep FK)