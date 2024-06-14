EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Sırbistan ve İngiltere kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Sırbistan ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sırbistan - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sırbistan - İngiltere maçı 16 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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